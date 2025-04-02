Молодой специалист трудоустроилась в гинекологическое отделение МОЦОМД

Новый специалист Валерия Садохина пополнила команду врачей акушеров-гинекологов в роддоме центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) в Люберцах. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В 2022 году специалист закончила Саратовский государственный медицинский университет, «Лечебный факультет», а в 2024 году там же завершила ординатуру по специальности «Акушерство и гинекология». После окончания университета и до прихода в МОЦОМД работала в Швейцарской университетской клинике врачом акушером-гинекологом хирургического стационара и амбулаторного отделения.

«Коллектив отделения с энтузиазмом встретили новую коллегу и готовы оказать ей всяческую поддержку в адаптации на новом месте. А опыт проведения гинекологических операций позволят ей успешно интегрироваться в работу отделения и внести значимый вклад в оказание специализированной помощи пациенткам», — отметила заведующая родильным стационаром МОЦОМД Татьяна Мельник.

МОЦОМД активно привлекает молодые таланты, что позволяет учреждению оставаться одним из ведущих центров родовспоможения и детства в Московской области, обеспечивая доступ к квалифицированной медицинской помощи для всех нуждающихся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.