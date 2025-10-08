Молодогвардейцы Солнечногорска сделали подарок для детей на длительном лечении

Члены и сторонники местного отделения партии «Единая Россия» и молодогвардейцы навестили детей, находящихся на длительном лечении, в «Доброй комнате» Солнечногорской больницы. Событие прошло в поддержку акции «Доброе дело — лучший подарок Президенту». Она приурочена ко дню рождения главы государства, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Волонтеры передали ребятам предметы для досуга и развлечений: настольные игры, наборы карандашей и фломастеров, раскраски, альбомы и игрушки.

«Теперь у них появилось больше возможностей для творчества и радости. Такие добрые инициативы „Молодой Гвардии“ говорят о том, что внимание и забота могут скрасить пребывание ребят в больнице», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Также они провели для детей мастер-класс по изготовлению фетровых чебурашек с флагом России, который символизирует добро, любовь и дружбу.

«Создавая мир, наполненный заботой, добротой и улыбками, мы все можем стать частью чего-то большего. Мастер-класс в „Доброй комнате“ — это напоминание каждому из нас о том, что даже в самые сложные времена есть время для радости и что доброта всегда найдет путь к сердцу», — подчеркнула руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Солнечногорск Ольга Гончар.

Как отметила начальник отдела молодежной политики администрации Солнечногорска Марина Гасымова, местные молодогвардейцы участвуют в данной акции ежегодно.

«В рамках акции ребята познакомились с активистами „Молодой Гвардии Единой России“, некоторые оказались ровесниками. Они узнали о городских проектах, поговорили на тему дружбы и уважения», — рассказала об итогах начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Солнечногорск Марина Гасымова.

Поддержка ребят на лечении будет продолжаться. Присоединиться к доброму делу может каждый. Новые игрушки, творческие наборы принимают в отделении «Молодой Гвардии» по адресу: ул. Дзержинского, д. 13, 4 этаж (вход с правой стороны детской поликлиники), а также в отделении партии «Единая Россия»: ул, Советская, д. 2 А.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.