МОККВД предупреждает о возможных кожных проявлениях при хроническом гепатите С

В рамках недели по борьбе с заражением и распространение хронического вирусного гепатита С Московский областной клинический кожно-венерологический диспансер обращает внимание на то, что заболевание может проявляться через разнообразные кожные симптомы, которые нельзя оставлять без внимания. К признакам, указывающим на возможное присутствие вируса, относятся: пожелтение кожи и белков глаз, кожный зуд, появление сосудистых звездочек и мелких красных высыпаний, напоминающих аллергию. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Эти проявления связаны с воздействием вируса на иммунную систему и обмен веществ, приводящим к воспалительным процессам в органах и тканях, включая кожу.

«Важно помнить, что симптомы могут развиваться постепенно и зачастую остаются незамеченными. Именно поэтому рекомендуется обращать внимание на любые нестандартные изменения на коже, которые могут свидетельствовать о скрытых проблемах со здоровьем», — отмечает заместитель главного врача Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера по медицинской части, врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Елена Авербух.

Регулярный скрининг и ранняя диагностика позволяют выявлять хронический гепатит С на начальных этапах, когда лечение особенно эффективно.

С начала года в филиалах Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера проведено более 85 исследований на антитела к вирусу гепатита С. Благодаря своевременному лечению пациентов с положительными результатами удалось предотвратить развитие тяжелых форм заболевания и серьезных осложнений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.