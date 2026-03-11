Могут задохнуться во сне: около половины россиян страдает от апноэ
Почти половина россиян сталкивается с кратковременной остановкой дыхания во сне
Фото - © Freepik.com
Около половины населения РФ страдает от кратковременной остановки дыхания во время сна. Причины — в увеличении количества людей с ожирением и курящих, сообщает Mash.
У около 48% жителей РФ есть синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). Нередко он встречается у людей до 40-50 лет.
Однако за последний год в два раза увеличилось количество представителей молодежи в возрасте от 18 лет. Они жалуются на наличие проблем с сердцем. У некоторых даже случаются инфаркты и инсульты.
СОАС чаще всего появляется из-за ожирения. К затруднению дыхания приводят слишком большой вес на шее и груди. Синдром может появиться из-за нарушения прикуса или деформации челюсти.
