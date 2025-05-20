МОДКТОБ познакомил жителей Подмосковья с женщинами врачами-травматологами больницы

Сегодня в день травматолога Московская областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница познакомила с женщинами врачами-травматологами-ортопедами. Несмотря на распространенное мнение о том, что профессия врача-травматолога-ортопеда преимущественно мужская, специалисты МОДКТОБ разрушают стереотипы и показывают, что в данной медицинской специализации есть место для женщин. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Записаться на плановую консультацию к врачам Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы можно по системе врач-врач. Запись происходит прямо на приёме у вашего врача по месту жительства. При себе необходимо иметь справку 0,57/у. Если же ваш ребенок получил травму и первая медицинская помощь по месту жительства уже оказана, то с направлением от врача-специалиста вы можете обратиться в консультативно-диагностическую поликлинику МОДКТОБ без предварительной записи. Если у вашего ребенка без видимой причины формируется функциональные нарушения (хромота, болевой синдром, ограничение движения в суставе и тд.), то после первичной консультации по месту жительства и получив направление, Вы также можете получить консультацию без предварительной записи.

Анна Винокурова окончила Ярославскую государственную медицинскую в 2008 году, прошла клиническую ординатуру на базе института имени Турнера, работает в МОДКТОБ с 2011 года. Анна имеет сертификат по методике индивидуального ортезирования.

«С 4 курса я работала медицинской сестрой в травмпункте детской больницы и тогда я поняла, что хочу быть травматологом. Мое хобби — гипсование по методу Понсети», — добавила Винокурова.

Джамиля Кукуева окончила РНИМУ им. Н. И. Пирогова, прошла ординатуру на кафедре травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, работает в МОДКТОБ с 2023 года.

«Я попала в отделение детской ортопедии на практику после 2 курса и полюбила эту сферу, обожаю операции и сложные случаи», — поделилась Джамиля Кукуева.

Наталья Агафонова окончила Ярославский государственный медицинский университет в 2020 году, прошла ординатуру на базе МОНИКИ, МОДКТОБ на кафедре травматологии и ортопедии, работает в МОДКТОБ с 2022 года.

«В моей специализации меня привлекло разнообразие патологий и множество вариантов лечения, я получаю удовольствие от результатов проделанной работы и счастливых лиц маленьких пациентов», — рассказала Наталья Агафонова.

Мария Духанина окончила Тверской государственный медицинский университет в 2020 году, прошла клиническую ординатуру на базе больницы имени Иноземцева, работает в МОДКТОБ с 2022 года.

«Мне всегда нравились все хирургические специальности. В работе я больше всего люблю своих наставников, которые всегда все объяснят, научат и, если нужно, подставят свое плечо», — уточнила Мария Духанина.

На базе МОДКТОБ функционирует целых 2 кафедры: кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова и кафедра травматологии-ортопедии МОНИКИ. Для поступления в ординатуру МОДКТОБ достаточно подать заявку в приемную комиссию одной из кафедр: РНИМУ им. Н. И. Пирогова или МОНИКИ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.