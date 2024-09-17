Модернизацию рентген-кабинета проведут в больнице Сергиево-Посадского округа

Модернизация рентген-кабинета в поликлинике № 2 на Скобяном поселке проводится в рамках программы министерства здравоохранения Московской области. Заместитель главы округа Сергиево-Посадского округа Ольга Дударева, главный врач Сергиево-Посадской больницы Олег Дмитриев и окружной депутат Константин Болотников проверили ход работ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По госпрограмме рентген-аппарат, который вышел из строя еще полгода назад, заменят на современный, цифровой, а также проведут переустройство кабинета, установят экранирование для защиты помещения от излучения. К тому же медучреждение получит дентальный рентген-аппарат, часто используемый при лечении у стоматолога.

Обновленный рентген-кабинет в поликлинике № 2 начнет работать уже в конце этого года. А в следующем году начнется ремонт в центре амбулаторной и онкологической помощи на Рабочем поселке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.