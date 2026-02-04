Мода до минус двадцати: врачи объяснили, чем опасны голые лодыжки в мороз

Привычка выходить на улицу зимой с открытыми лодыжками может обернуться не только обморожением, но и долгосрочными проблемами с суставами и передвижением, сообщила РИАМО главный врач-терапевт сети клиник «Персона» и «Прозрение» Светлана Григорьева.

«Видеть в мороз людей с голыми лодыжками, в коротких брюках и, видимо, коротких носках, — тревожная картина. Это чревато, во-первых, обморожением. При температуре минус 20 градусов риски очень серьезны. Если обморожение все же произошло, то в будущем этот участок будет остро реагировать на холод, замерзая гораздо быстрее и вызывая неприятные ощущения», – сказала Григорьева.

Она предупредила, что при поверхностном обморожении последствия обратимы, но если поражены глубокие слои тканей, может развиться некроз (отмирание тканей).

«Во-вторых, переохлаждение голеностопных суставов грозит их воспалением, что может нарушить опорную функцию ног и привести к серьезным проблемам с передвижением. Вывод прост: берегите себя и одевайтесь по погоде. Красота не должна идти вразрез со здоровьем. Теплая шапка и одежда, закрывающая уязвимые участки тела, — это не старомодно, а разумная и необходимая мера профилактики тяжелых состояний», – подчеркнула врач.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.