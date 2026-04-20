Мобильный гинекологический пункт работал в Клину 20 апреля

Медицинский автобус оснащен гинекологическим креслом и необходимым оборудованием для проведения осмотра. Прием ведет врач с 40-летним стажем. Специалист проводит обследование, дает рекомендации по дополнительным анализам и разъясняет, где можно продолжить диагностику и лечение.

«В наш мобильный пункт приходят женщины от 18 лет. Но молодых до 49 лет немного, всего 30%. У молодых мы исследуем репродуктивную функцию. Ищем пути, как помочь, если не получается рожать. У возрастных женщин зачастую проверяем, есть ли подозрение на онкологию», — рассказала врач акушер-гинеколог поликлиники № 1 Клина Татьяна Сидоренко.

Она пояснила, что формат выездной работы позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях и консультировать пациенток без поездки в город.

Жительницы сельских территорий положительно оценили такой формат медицинской помощи. По их словам, возможность пройти осмотр рядом с домом экономит время и упрощает доступ к специалистам.

«Очень хорошо, что появилась такая практика — выезд мобильного комплекса. Здесь можно и маммографию, и флюорографию сделать, пройти осмотр гинеколога. И врач — молодец, все объяснила, рассказала», — поделилась местная жительница Людмила.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.