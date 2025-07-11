Мобильный флюорограф посетит населенные пункты Раменского округа в июле

В июле жители отдаленных населенных пунктов Раменского муниципального округа смогут пройти обследование на мобильном флюорографе, который будет работать по специальному графику. Диагностика направлена на раннее выявление заболеваний легких, таких как туберкулез, онкология или сердечно-сосудистые заболевания. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Мобильный флюорограф Раменской больницы в июле 2025 года будет работать по следующему графику: 14 июля врачи примут пациентов Островецкой амбулатории, 15, 16, 17 июля — Софьинской амбулатории. Жители, прикрепленные к Юровской амбулатории смогут пройти обследование 18 июля, к Карповскому ФАПу — 24 июля, а 25 июля — Нижне-Мячковского ФАПа. Пациенты из Денежниковского интерната смогут пройти флюорографию 21, 22, 23 июля, Чулковской поликлиники 28 и 29 июля, а Удельнинской поликлиники в конце месяца, 30 и 31 июля.

Запись на прием организована через участковых терапевтов по месту жительства. Обследование позволяет своевременно выявить опасные заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

Мобильный флюорограф регулярно выезжает в отдаленные районы, чтобы обеспечить доступность медицинской диагностики для жителей села.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.