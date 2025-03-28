Мобильный флюорограф посетит населенные пункты Раменского округа в апреле

В апреле мобильный флюорограф Раменской больницы посетит девять населенных пунктов Раменского муниципального округа для проведения профилактического обследования жителей на выявление заболеваний органов дыхания. Об этом сообщила пресс-служба администрации мцниципалитета.

Больница опубликовала график выездов передвижного флюорографического кабинета по населенным пунктам. Диагностика проводится в рамках раннего выявления заболеваний легких, таких как туберкулез, онкология или заболевания сердца.

Согласно обнародованному графику, мобильный флюорограф 1 и 2 апреля посетит Юровскую амбулаторию, 2 и 4 апреля — Островецкую, 7, 9 и 11 апреля — Софьинскую, а 14 апреля Кратовскую амбулаторию. Во второй половине месяца запланированы выезды 16 и 18 апреля в амбулаторию п.Дружба, 21 и 23 апреля — Быковскую амбулатории, 25 апреля — Донинскую амбулаторию, 28 и 29 апреля — Сафоновску, а 30 апреля — Новосельскую амбулаторию.

Запись на прием для прохождения флюорографического обследования проводится заранее через участкового терапевта по месту жительства.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.