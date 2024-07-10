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Мобильный фельдшерско-акушерский пункт будет работать в селе Павловского Посада

11 июля в с. Казанское будет работать мобильный фельдшерско-акушерский пункт. В этот день медики Павлово-Посадской больницы с 09:00 до 13:00 будут проводить диспансеризацию на свежем воздухе, передает пресс-служба администрации городского округа.

Можно будет измерить артериальное давление, сделать ЭКГ и флюорографию, сдать общий анализ крови на холестерин и глюкозу, получить консультацию врача — терапевта.

Адрес проведения: г. Павловский Посад, село Казанское, д. 62Ф.

Врачи проведут исследования, определят группу здоровья и при необходимости пригласят пациента на более углубленную диагностику.

Предварительная запись не требуется. С собой необходимо иметь полис ОМС и паспорт. Приходить следует натощак.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.