Мобильные бригады Ленинского округа помогли 2,5 тыс жителей с начала года

С начала года медицинские мобильные бригады Ленинского округа осуществили порядка полусотни выездов, предоставив медицинскую помощь примерно 2,5 тыс. жителей, включая как взрослых, так и детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Доступная и качественная медицинская помощь в отдаленных территориях является одним из приоритетов программы модернизации первичного звена здравоохранения. В состав мобильных бригад входят узкопрофильные специалисты, которые не предусмотрены в штате поселковых амбулаторий и офисов врачей общей практики. Для жителей небольших сел и деревень это удобная возможность попасть к нужному специалисту в шаговой доступности от дома, не выезжая в город. Для этого нужно обратиться к своему участковому терапевту или педиатру: он запишет пациента на прием, а также подскажет дату ближайшего визита выездной бригады», — сказала заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической помощи Видновской клинической больницы Елена Маслова.

За первые девять месяцев 2025 года медицинские услуги получили около 1500 детей и 1000 взрослых. В среднем во время одного выезда специалисты осматривают от 60 до 100 детей и около 60 взрослых. В процессе обследований врачи могут выявлять ранее не диагностированные заболевания и назначать соответствующее лечение.

Мобильные бригады работают в поселках Совхоза им. Ленина, Володарского, Измайлово, Развилка, Горки Ленинские, деревне Мисайлово, микрорайоне Купелинка и Центральном парке города Видное, а также в школах и детских садах.

В состав бригад входят такие специалисты, как невролог, офтальмолог, хирург, ортопед, оториноларинголог и эндокринолог. Выезды в отдаленные амбулатории осуществляются раз в месяц. Такой состав позволяет оказывать комплексную медицинскую помощь по основным направлениям непосредственно в местах проживания пациентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.