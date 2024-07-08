МНПЗ расширяет инфраструктуру здравоохранения для сотрудников

Тема здравоохранения стала одной из важных в повестке прошедшего Петербургского международного экономического форума — 2024. На сессии «Здоровьесбережение населения в интересах государственной политики» о решениях, действующих в «Газпром нефти», которой принадлежит Московский НПЗ, рассказал член правления компании Кирилл Кравченко.

«Газпром нефть» уделяет большое внимание заботе о качестве жизни и здоровье персонала. Для этого была создана полноценная экосистема, которая охватывает все составляющие благополучия — от медицины до спорта — свыше 85 тыс. сотрудников компании, в числе которых специалисты МНПЗ.

На территории Московского НПЗ действует собственный медицинский центр, в котором работают врачи по 20 направлениям, включая узкопрофильных специалистов, например, кардиолог, эндокринолог, невролог. Кабинеты оснащены современным оборудованием, в том числе рентгеном и аппаратами УЗИ. Доступны общеклинические исследования, восстановительное и реабилитационное лечение: массаж, физиотерапия, лечебная физкультура.

В этом году медицинская инфраструктура предприятия расширена дополнительными программами профилактики и скрининга здоровья.

«На Московском НПЗ создана полномасштабная система здравоохранения работников. Ее главная функция — качественная и доступная медицинская помощь работникам в шаговой доступности, снижение рисков заболеваний, поддержка здорового образа жизни. Благодаря системному подходу — от профилактики до оздоровления — мы повышаем профессиональное долголетие сотрудников», — отметил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.