Многопрофильная клиника «Лапино Одинцово» открылась в Подмосковье

Клинический госпиталь «Лапино» расширяет сеть медклиник, чтобы быть ближе к пациентам. В новое здание переехала многопрофильная клиника «Лапино Одинцово», сообщает пресс-служба клинического госпиталя «Лапино».

Теперь госпиталь располагается в отдельном просторном трехэтажном здании площадью 1,1 тыс. кв. м. Он разделен на два больших крыла — взрослое и детское, также есть отдельный вход и блок для пациентов с температурой и ОРВИ.

В церемонии открытия приняли участие глава Одинцовского округа Андрей Иванов, гендиректор «Мать и дитя», член совета директоров, академик РАН, профессор Марк Курцер, зампред правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин, главврач клиники «Лапино Одинцово» Эльза Месропян, сотрудники клинического госпиталя «Лапино» и других московских медучреждений группы компаний «Мать и дитя», пациенты, друзья и партнеры клиники.

Комплексный подход в лечении

Фото - © Пресс-служба клинического госпиталя «Лапино»

«Открытие новой клиники „Лапино Одинцово“ — это значимое событие для нашего округа. Клиника находится в центре города в очень удобном месте. А это значит, что качественная помощь для наших горожан, взрослых и детей, станет еще доступнее», — сказал Иванов.

Он добавил, что в медучреждении будут работать свыше 30 специалистов, в том числе узкого профиля и терапевты, педиатры, эндокринологи, кардиологи, офтальмологи. Еще клиника оснащена современным оборудованием, в том числе компьютерным томографом нового поколения, УЗИ аппаратами экспертного класса и оборудованием для функциональной диагностики.

«Все это, безусловно, позволит быстро и эффективно выявлять заболевания на ранней стадии, а также принимать решения, которые позволят сохранить людям здоровье, а иногда и жизнь. Мы знаем, насколько важен комплексный подход в лечении и здесь созданы все условия для восстановления после перенесенных заболеваний и проведенных операций: кабинеты для массаж и физиотерапии», — подчеркнул глава округа.

Важность врачей и помощь по ОМС

Фото - © Пресс-служба клинического госпиталя «Лапино»

«В этом году клиническому госпиталю „Лапино“ будет 13 лет, мы прошли большой путь. Самая большая ценность в нашем госпитале — это врачи, это люди. Конечно, важное значение имеет оборудование, но нет ничего значимее, чем человеческие ресурсы», — отметил Курцер.

По его словам, квалификация врачей, их отношение к пациентам, образ мыслей, корпоративная культура — именно это является притягательной стороной компании «Мать и дитя».

«Некоторые виды медицинской помощи мы можем оказывать и по обязательному медицинскому страхованию. Здесь огромное значение имеет, что нас поддержала область. Я очень рад, что госпиталь „Лапино“ и клиника „Лапино Одинцово“ находятся именно в Московской области», — сказал академик РАН.

Он подчеркнул, что благодаря инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева несколько лет назад возникла идея создания медицинского факультета МГИМО МЕД, где на сегодняшний день проходят обучение уже 3 курса студентов.

В своей речи Забелин рассказал, что ГК «Мать и дитя» представлена в большинстве субъектов РФ.

«Я рад, что жители Московской области имеют возможность получать медицинскую помощь по программе государственных гарантий: начиная от амбулаторно-поликлинического звена и заканчивая всеми высокими технологиями, которые есть и развиваются в клиническом госпитале „Лапино“», — уточнил Забелин.

Качественная медпомощь

Фото - © Пресс-служба клинического госпиталя «Лапино»

«Лапино Одинцово» — филиал клинического госпиталя «Лапино». Это отражение концепции «Лапино всегда рядом», по которой компания планомерно создает все необходимые условия для территориального приближения качественной медпомощи к пациентам.

Клиника имеет ряд преимуществ. Так, прием пациентов ведут высокопрофессиональные опытные врачи свыше 30 специальностей, которые работают в рамках доказательной медицины, многие из них еще ведут прием в клиническом госпитале «Лапино». Кроме того, в медучреждении установлено современное диагностическое оборудование.

В клинике есть преемственность протоколов лечения и высоких стандартов заботы о пациентах, участие в образовательных мероприятиях госпиталя, консилиумах и разборах сложных клинических случаев, непрерывный обмен опытом с ведущими экспертами отечественной медицины.

По состоянию пациента может быть прямое направление к врачам клинического госпиталя «Лапино» на углубленную диагностику, высокотехнологичное лечение, оперативное вмешательство или роды.

В медучреждении в Одинцове сделано зонирование на взрослое и детское крыло, а еще создан отдельный блок для пациентов с температурой и ОРВИ. Такой подход позволяет пациентам различных групп не пересекаться, что делает поход и пребывание в клинике безопасными и комфортными.

Кроме того, в «Лапино Одинцово» сделали игровые зоны для маленьких пациентов, подготовили поощрительные грамоты и сувениры, чтобы поход в клинику запомнился ребенку как приятное приключение.

Новая клиника удобно расположена в центре Одинцова, она находится в транспортной и пешей доступности для горожан. В медучреждении открыто несколько отделений: лечебно-диагностический центр, женский центр и детская поликлиника.

Многопрофильная клиника «Лапино Одинцово» стала больше и существенно расширила перечень оказываемых медуслуг. Неизменным остался высокий уровень профессионализма и качества оказываемой медпомощи, соответствующий филиалу клинического госпиталя «Лапино» — флагману ГК «Мать и дитя».

В центре внимания клиники — всегда пациент, а в основе работы медучреждений лежат доказательная медицина и международные стандарты качества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.