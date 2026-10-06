Многодетная мама родила седьмого ребенка в Видновском перинатальном центре

35-летняя жительница Видного стала мамой в седьмой раз в Видновском перинатальном центре. Девочку назвали Аминой, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

35-летняя женщина поступила в Видновский перинатальный центр на доношенном сроке беременности. В результате естественных родов появилась девочка весом 3 кг 260 г и ростом 51 см. Родители назвали ее Аминой.

«К нам повторно на роды приезжает немало будущих мам, но тех женщин, которые 7 раз выбирали наше учреждение местом появления своих детей, точно единицы. Это говорит о безграничном доверии к специалистам и самой лучшей оценке нашей работы», — отметила заведующая родовым отделением Наталия Ермакова.

Теперь в семье двое мальчиков и пять девочек. Старшим детям 18 и 14 лет, остальные дети родились с разницей в два года.

«Всех своих детей бесконечно люблю, уделяю внимание, радуюсь улыбкам, успехам. Горжусь, что справляемся с таким беспокойным семейством», — рассказала многодетная мама.

Пока родители не планируют пополнение семьи, но не исключают, что их планы могут измениться.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.