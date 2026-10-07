Многодетная мама родила седьмого ребенка в Видновском перинатальном центре

Жительница Ленинского городского округа в 35 лет стала мамой в седьмой раз. Девочка Амина появилась на свет в Видновском перинатальном центре, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Амина родилась естественным путем с весом 3 килограмма 260 граммов и ростом 51 сантиметр. Все семь детей женщины появились на свет в Видновском перинатальном центре.

«К нам повторно на роды приезжает немало будущих мам, но тех женщин, которые семь раз выбирали наше учреждение местом появления своих детей, точно единицы. Это говорит о доверии к специалистам и оценке нашей работы», — отметила заведующая родовым отделением центра Наталия Ермакова.

В семье теперь пять дочерей и два сына. Старшим детям 18 и 14 лет, остальные родились с разницей в два года.

«Всех своих детей бесконечно люблю, уделяю внимание, радуюсь улыбкам, успехам. Горжусь, что справляемся с таким беспокойным семейством», — поделилась многодетная мама.

Ежегодно в центре рождается более 6 тыс. детей, хотя действующее здание рассчитано примерно на 3 тыс. родов в год. Чтобы увеличить возможности учреждения и создать более комфортные условия для будущих мам, в Видном строят новый корпус на 200 коек.

Площадь здания составит около 30,5 тыс. кв. метров. В нем установят современное медицинское оборудование. Новый корпус сможет принять будущих мам и малышей в конце 2028 — начале 2029 года.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.