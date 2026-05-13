«Много трупиков в организме»: девушка лечилась от глистов, а получила крапивницу

Россиянка проходила антигельминтную терапию, но в процессе лечения заработала сильнейшую интоксикацию из-за «трупиков в организме». Утром она проснулась с жуткими отеками и крапивницей.

По словам девушки, она прошла два этапа терапии, а третий начался с другого лекарства. Но что-то пошло не так, и утром россиянка проснулась с отеком языка, носа, слизистых. Также распухли руки и веки, а на теле появилось множество зудящих волдырей.

Девушка начала задыхаться. Она побоялась, что это отек Квинке, и вызвала скорую помощь. Медики сделали пациентке два укола, чтобы блокировать аллергию. Ее хотели госпитализировать, но девушка отказалась, так как не с кем было оставить маленького ребенка.

Россиянка связалась со своим лечащим врачом. Та объяснила, что у пациентки так проявилась реакция не на антигельминтный препарат, а на то, что в ее организме «много трупиков» глистов, из-за чего произошла сильная интоксикация.

«Боюсь представить, сколько дружков во мне обитало, раз такая реакция», — призналась девушка.

На следующий день девушка все еще продолжала чувствовать себя плохо. Она отвела ребенка в детский сад и вызвала скорую. Ее госпитализировали. Пациентка сдала анализы, после чего ей сделали две капельницы. По словам девушки, после первой капельницы ей стало хуже — пятна покраснели еще больше, появился сильный зуд. Также пациентка призналась, что за все время к ней ни разу не подошел лечащий врач. После второй капельницы россиянке принесли выписку и отпустили домой.

