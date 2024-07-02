«Мне больно»: прооперированный Отар Кушанашвили записал аудио из больницы

Прооперированный журналист Отар Кушанашвили вышел на связь из больницы и признался, что все еще чувствует себя неважно, сообщает « СтарХит ».

После операции 54-летний Отар Кушанашвили не мог говорить, а общался взглядом и жестами. 2 июля журналист вышел на связь, записав аудиосообщение. С трудом произнося слова хриплым голосом, он признался, что все еще чувствует себя плохо, но находится на пути к восстановлению.

«Несмотря на боли, а мне больно, не надо говорить про геройство. Я выиграю схватку с болезнью и вернусь. Люблю. Аминь», — признался Кушанашвили.

Шоумен также поблагодарил друзей, коллег и поклонников. При этом Кушанашвили отметил, что среди близких у него много молодых людей, которые ему стали как братья. Он привел в пример Дмитрия Тарасова и рэпера T-Killah.

20 июня журналист Отар Кушанашвили попал в больницу с острой болью в животе. У него обнаружили раковую опухоль.

Также у госпитализированного Кушанашвили диагностировали кишечную непроходимость, а после у него развился перитонит. Журналист уже перенес две операции, впереди у него еще столько же хирургических вмешательств.