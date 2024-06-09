Минздрав: в российских медучреждениях находятся более 20 тыс человек с COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что свыше 80 тыс. человек в стране в настоящий момент болеют коронавирусом, свыше 20 тыс. из них лечатся в больницах, сообщает ТАСС.

«Сегодня в России зафиксировано более 80 тыс. человек с коронавирусом — более 20 тыс. из них находятся на лечении в стационарах», — рассказал министр в интервью на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Мурашко, в настоящее время в РФ контролируют изменчивость коронавирусной инфекцией. В стране отслеживают эффективность вакцин, лекарственных препаратов и терапии заболевания.

Министр отметил, что, если появятся новые вызовы, отечественная система здравоохранения благодаря большому опыту работы в пандемию будет готова оперативно подстроиться под ситуацию.