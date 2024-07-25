Минздрав: в России женщины живут на 10 лет больше, чем мужчины

Продолжительность жизни женщин в стране составляет 78,7 лет, они живут на 10 лет больше, чем мужчины, сообщает «Интерфакс» .

«Число долгожителей в мире увеличивается, большая часть долгожителей — это женщины», — отметила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова.

Она подчеркнула, что среди факторов, которые влияют на риск преждевременной смертности у мужчин, — пагубное употребление спиртного и курение. Частота этих факторов у мужчин почти втрое выше. Кроме того, у них отмечается рискованное поведение, биологические детерминанты мужского возраста, еще нет приверженности к профилактическим программам.

В итоге, по мнению специалиста, получается, что мужчины — особенная категория, на которую следует обратить внимание. Профессионалам нужно искать новые форматы работы с ними.

По словам Котовой, что среди возможных форматов — выезды на места работы россиян и проведения там диагностики различных заболеваний, разговоры о факторах риска, а также мотивация мужчин на ведение здорового образа жизни.