Минздрав раскрыл зарплаты главврачей в Нижегородской области

Доход отдельных главврачей в Нижегородской области превысил 600 тыс руб в месяц

Минздрав Нижегородской области опубликовал данные о доходах главных врачей и их заместителей за 2025 год. В ряде учреждений зарплаты руководства превысили 500 тыс. рублей в месяц, сообщает ИА «Время Н» .

Согласно опубликованной информации, в среднем главврачи и их заместители в регионе получали от 100 до 200 тыс. рублей в месяц.

Самый высокий доход зафиксирован у заместителя главного врача по медицинской части Больницы скорой медицинской помощи Дзержинска Ирины Самариной — 603 тыс. рублей. В этом же учреждении заместитель по экономическим вопросам Валерия Аверина зарабатывала 519 тыс. рублей.

Главврач противотуберкулезного диспансера Канавинского района Иван Шмелев получал 433 тыс. рублей в месяц. Директор Медицинско-информационного центра Татьяя Антохова — 380 тыс. рублей, а главный врач Нижегородского областного центра крови имени Н. Я. Климовой Сергей Абрамов — 350 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что зарплата сварщика в регионе достигла 180 тыс. рублей.

