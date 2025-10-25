Минздрав предложил ввести обязательное посещение психолога при беременности

В России планируют сделать обязательным посещение медицинского психолога при беременности. Таких визитов должно быть не менее двух, сообщает ТАСС .

Минздрав РФ разработал проект приказа, определяющий порядок оказания медпомощи по профилю «акушерство и гинекология». Также в документе появилось нововведение — обязательное посещение психолога при беременности не менее двух раз.

Кроме того, проект приказа регламентирует сроки постановки беременной на учет, чтобы диспансерное наблюдение за будущей мамой началось как можно раньше. Также в документе указывается, что обследование для определения сопутствующей патологии должно быть проведено не позднее 14 дней от момента обращения.

Минздрав уточнил виды, условия, формы оказания медпомощи и требования к уровням медорганизаций, а еще добавил третий этап проведения дородовой диагностики поздно проявляемых пороков развития плода, при сроках с 34-й недели до 35-й недели шести дней.

Также введено понятие «критические акушерские состояния» и школы для беременных. В ведомстве отметили, что документ поможет повысить доступность и качество медпомощи беременным.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова рассказала, что количество женщин, желавших сделать аборт и передумавших, увеличилась до 28%. Задействованные меры по недопущению прерывания беременности привели к тому, что удалось добиться этого показателя.

