Минздрав подтвердил дефицит вакцины от энцефалита в Заполярье

В Мурманской области возник временный дефицит вакцины против клещевого энцефалита из-за высокого спроса. Поставки препарата в регион начнутся в мае, сообщает Nord-News .

Жители региона обратили внимание на нехватку вакцины в социальных сетях. По их словам, объемов препарата в поликлиниках недостаточно на фоне сезона выездов в другие регионы.

«Почему перестали делать бесплатные прививки от клещей? 300 вакцин на поликлинику — это же ничто. А клещи очень опасны: сейчас идёт массовый выезд людей в среднюю полосу», — написала Вера Шубина.

Министерство здравоохранения Мурманской области подтвердило проблему. В ведомстве сообщили, что на рынке иммунобиологических препаратов наблюдается временный дефицит из-за повышенного спроса. Поставки в регион будут осуществляться частями в мае.

Вакцинация против клещевого вирусного энцефалита входит в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. При этом Мурманская область не относится к эндемичным территориям, поэтому решение о всеобщей вакцинации не принято. Ранее региональный Минздрав закупил около 2,5 тысячи доз вакцины для взрослых и детей.

