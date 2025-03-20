Минздрав Подмосковья закупит препарат для больных орфанными заболеваниями

Минздрав Подмосковья закупит лекарственный препарат для обеспечения больных орфанными заболеваниями, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Закупка осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен электронный аукцион по закупке лекарственного препарата Ромиплостим для обеспечения больных орфанными заболеваниями», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на осуществление поставки лекарственного препарата Ромиплостим для обеспечения больных орфанными заболеваниями Л254155.

Срок окончания приема заявок — 26 марта 2025 года.

Заказчиком является ГКУ Московской области «Дирекция единого заказчика министерства здравоохранения Московской области». Получатель лекарственного препарата — ГБУ Московской области «Мособлмедсервис».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.