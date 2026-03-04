Минздрав Подмосковья рассказал о графике работы медучреждений 7, 8 и 9 марта

В Московской области определен график работы медучреждений на период с 7 по 9 марта. Так, взрослые, детские и стоматологические поликлиники, а также женские консультации будут работать 7 марта с 09:00 до 15:00, сообщает Минздрав региона.

«Болезни не знают выходных и праздников, поэтому все дни — с 7 по 9 марта — в наших поликлиниках будут работать кабинеты неотложной помощи в поликлиниках с 08:00 до 18:00, а также осуществляться обслуживание вызовов пациентов на дому — с 08:00 до 20:00. Скорая помощь и стационарные отделения больниц продолжат работать в круглосуточном режиме», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Также 8 и 9 марта в стоматологических поликлиниках будут работать дежурные врачи — с 09:00 до 14:00. Записаться на плановый прием к специалистам можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, чат-боты в МАХ и Telegram, по телефону 122, а также самостоятельно обратиться в кабинет неотложной помощи в поликлинике. При состоянии, угрожающем жизни и здоровью, вызывайте скорую помощь по тел. 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.