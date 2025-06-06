Минздрав Подмосковья рассказал о графике работы медорганизаций в День России

В Московской области утвержден график работы медицинских организаций на период праздничных и выходных дней с 12 по 15 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Потребность в медицинской помощи может возникнуть в любой момент, поэтому обслуживание вызовов врача на дом будет осуществляться все дни с 8:00 до 20:00. Взрослые и детские поликлиники, а также женские консультации будут работать 13 и 14 июня с 9:00 до 14:00», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Стоматологические поликлиники будут вести приём пациентов 13 и 14 июня с 9:00 до 15:00, по такому же графику будут работать кабинеты неотложной помощи в поликлиниках. Стационарные отделения в больницах и бригады скорой помощи продолжат функционировать в круглосуточном режиме.

При состоянии, угрожающем жизни и здоровью, вызывайте скорую помощь по телефону 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.