Минздрав МО ускорил процесс найма сотрудников в 2,5 раза

Решение позволило в 2,5 раза увеличить скорость и эффективность подбора, сократив временные затраты HR-отдела на обработку информации и составление систематизированных отчётов. Предпосылкой к замене решения стала неспособность прошлой системы гибко подстраиваться под быстро изменяющиеся процессы, происходящие в периметре Здравоохранения Московской области.

Ежеквартально Миндзрав нанимает почти 600 врачей и среднего медицинского персонала в организации региона. Подобный объем требует актуальной аналитики по текущим вакансиям, отказам и их причинам и найму в целом. НОТА ЮНИОН имеет кастомизированную систему категорирования, благодаря которой специалисты кадрового отдела могут выбирать целевые категории сотрудников и создавать отчеты под конкретный запрос. Для того, чтобы увидеть текущее состояние найма, менеджеру достаточно зайти в карточку вакансии.

Также ИТ-специалисты НОТА ЮНИОН добавили шаблоны офферов, что помогло ведомству существенно сэкономить ресурсы на создание индивидуальных предложений о работе для соискателей. Рекрутеру необходимо выбрать нужный вариант, а переменные значения автоматически заполнятся из карточки вакансии.

«Крайне важно было предложить решение, которое отвечает всем требованиям работы с системой Здравоохранения региона. Именно поэтому мы находились в тесной коммуникации с ведомством на протяжении всего срока реализации проекта: совместно определяли ключевые критерии категорирования и стремились не просто повысить эффективность работы рекрутеров, а создать для них интуитивно понятный и практичный инструмент. Уверен, что мы сможем эффективно развивать систему и в будущем», — подчеркнул Кирилл Булгаков, заместитель генерального директора Холдинга Т1 по продуктам и сервисам, управляющий директор вендора НОТА.

«Учитывая нашу специфику работы, мы точно знали, какая функциональность необходима и хотели найти технологического партнера, который смог бы предложить адаптивное решение и оказать поддержку на всех этапах реализации проекта. Сейчас благодаря НОТА ЮНИОН мы можем обрабатывать огромные массивы информации и подбирать большое количество сотрудников, значительно экономя ресурсы специалистов по найму», — отметила Корепанова Ирина Геннадьевна, Начальник управления кадровой политики Минздрава МО.