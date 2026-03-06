Минздрав Кузбасса заявил о дефиците психиатров

сегодня в 13:24

Минздрав Кузбасса опубликовал список из 81 наиболее дефицитной медицинской специальности. Чаще всего больницам региона требуются психиатры, сообщает Сiбдепо .

Министерство здравоохранения региона назвало специальности, по которым зафиксирован наибольший кадровый дефицит. Документ изучил корреспондент издания.

На первом месте по востребованности оказались психиатры — детские, участковые, психиатры-наркологи и другие узкие специалисты. Всего в области не хватает девяти таких врачей.

Второе место занимают терапевты. Третье — детские узкие специалисты, включая хирургов, наркологов и кардиологов.

В перечень также вошли анестезиологи-реаниматологи, онкологи, нейрохирурги, кардиологи и врачи для работы в здравпунктах на предприятиях.

Отдельно отмечен дефицит фельдшеров и заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами. Эти специалисты зачастую становятся первыми медицинскими помощниками для жителей небольших поселков.

