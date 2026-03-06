Минздрав Кузбасса заявил о дефиците психиатров
Минздрав Кузбасса опубликовал список из 81 наиболее дефицитной медицинской специальности. Чаще всего больницам региона требуются психиатры, сообщает Сiбдепо.
Министерство здравоохранения региона назвало специальности, по которым зафиксирован наибольший кадровый дефицит. Документ изучил корреспондент издания.
На первом месте по востребованности оказались психиатры — детские, участковые, психиатры-наркологи и другие узкие специалисты. Всего в области не хватает девяти таких врачей.
Второе место занимают терапевты. Третье — детские узкие специалисты, включая хирургов, наркологов и кардиологов.
В перечень также вошли анестезиологи-реаниматологи, онкологи, нейрохирурги, кардиологи и врачи для работы в здравпунктах на предприятиях.
Отдельно отмечен дефицит фельдшеров и заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами. Эти специалисты зачастую становятся первыми медицинскими помощниками для жителей небольших поселков.
