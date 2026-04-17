Минздрав Кузбасса заявил, что лечение ВИЧ и туберкулеза осталось бесплатным

Минздрав Кузбасса опроверг сообщения о переводе лечения ВИЧ, туберкулеза и психических расстройств на платную основу. Помощь по этим заболеваниям остается бесплатной, сообщает СтальМедиа .

В чате губернатора Кузбасса Ильи Середюка появились сообщения о том, что с января 2026 года лечение ВИЧ-инфекции, туберкулеза, венерических и психических заболеваний якобы перестало покрываться системой обязательного медицинского страхования.

В Минздраве региона эту информацию официально опровергли. Ведомство подчеркнуло, что для граждан России медицинская помощь по этим направлениям полностью сохраняется бесплатно.

Специалисты пояснили, что такие заболевания традиционно финансируются не через систему ОМС, а напрямую из федерального и регионального бюджетов. Препараты закупаются централизованно за счет государства и выдаются пациентам без оплаты.

Кроме того, лечение и консультации оказывают в профильных учреждениях — СПИД-центрах, тубдиспансерах и психоневрологических диспансерах, а не в обычных поликлиниках.

В министерстве подчеркнули, что государственные гарантии в сфере лечения социально значимых заболеваний действуют в полном объеме, и отмены льгот не произошло.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.