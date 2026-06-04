Школьники Подмосковья стали призерами олимпиады по экологии

В 2026 году 24 школьника из 13 округов Подмосковья стали участниками и призерами Всероссийской олимпиады по экологии. Лучшие результаты показали представители Одинцовского округа, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Итоги Всероссийской олимпиады школьников 2026 года подвели по всей стране. В дисциплине «Экология» Московскую область представили 24 участника и призера из 13 муниципалитетов.

«От всей души поздравляю ребят и девчонок с успехом на олимпиаде. Их отличные результаты — еще одно свидетельство того, как прогрессирует в Подмосковье экологическое образование и просвещение. Особая благодарность — одинцовским школьникам, которых было больше всех среди подмосковных олимпийцев. Надеюсь, что в будущем году желающих проверить свои знания в сфере экологии станет еще больше. Министерство тоже вносит вклад в экологическое просвещение: проводит экоуроки в школах и детских садах, организует акции с участием волонтеров и ежегодный экофестиваль», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Одинцовский округ представляли семь участников. Трое школьников приехали из Химок, по двое — из Балашихи и Мытищ. В числе участников и призеров также учащиеся из Подольска, Дубны, Красногорска, Ступина, Чехова, Домодедова, Раменского, Сергиево-Посадского и Богородского округов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.