В Одинцовском округе завершили на 75% капремонт детсада

Капитальный ремонт детского сада №34 в поселке Большие Вяземы Одинцовского округа выполнен на 75%. Работы ведутся по госпрограмме и в рамках нацпроекта «Семья», открыть обновленное здание планируется в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капремонт проходит в здании детского сада при Мало-Вяземской школе. Сейчас на объекте задействованы 30 рабочих и три единицы техники. Строители уже завершили демонтаж и кровельные работы, заканчивают ремонт фасада, продолжают общестроительные и отделочные работы, монтируют инженерные коммуникации и приступили к благоустройству прилегающей территории.

В двухэтажном здании обновят кровлю и водосточную систему, заменят инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы проведут во всех групповых помещениях и пищеблоке. Также изменится внешний облик фасада, а территория рядом с детским садом будет благоустроена.

Работы ведутся по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Открытие обновленного учреждения запланировано на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.