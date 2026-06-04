В Подмосковье 39 тыс семей получили землю или выплату

В Подмосковье с 2011 года 39 480 многодетных семей получили бесплатные земельные участки, еще более 8 тысяч выбрали денежную выплату вместо земли. В 2026 году за пять месяцев предоставлено 435 участков, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Программа обеспечения многодетных семей землей действует в регионе с 2011 года. По словам министра имущественных отношений Московской области Алексея Натарова, всего участки для индивидуального жилищного строительства получили 39 480 семей. С начала 2026 года землю предоставили 435 семьям в 33 муниципалитетах, в очереди остаются 12 170 семей.

В настоящее время сформировано 3 148 участков, еще 2 103 проходят юридическое оформление. В округах, где не хватает свободной территории, подбирают варианты в соседних муниципалитетах. Лидерами по числу выданных участков за пять месяцев стали Одинцово, Подольск, Истра, Серпухов и Солнечногорск.

С августа 2024 года в регионе действует альтернативная мера поддержки — единовременная выплата вместо земельного участка. Ее размер составляет 400 тыс. рублей, оформить услугу можно в электронном виде на региональном портале госуслуг.

«С момента введения новой меры денежную выплату уже получили более 8 тысяч семей. Ранее мы увеличили выплату, а процесс ее получения оцифровали и сделали удобным», — отметил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Семьи, получившие участки, приступают к их освоению. В частности, семья из Ступина начала обустройство земли после рождения четвертого ребенка, а многодетная семья из Краснознаменска уже расчистила участок в Рузском округе и строит дом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.