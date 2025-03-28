Минус может прогрессировать: врач посоветовал носить очки при слабой близорукости
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Врач-офтальмолог Кирилл Светлаков рассказал, что даже людям со слабой близорукостью необходимо носить очки, чтобы избежать перенапряжения глаз, сообщает сайт «Узнай.ру».
Так, многие люди думают, что если у них слабая степень миопии, например, минус один, то носить очки не нужно, ведь они и так хорошо видят. Однако это не совсем так — в определенных ситуациях глаз все равно приходится напрягать, что может иметь серьезные негативные последствия, отметил врач.
Это касается и водителей, которые должны носить очки или линзы, особенно в темное время суток, когда видимость снижается, и тех, кто постоянно работает за компьютером. Если не использовать средства коррекции зрения, может возникнуть «компьютерный зрительный синдром», или синдром сухого глаза.
«Второе — перенапряжение у детей может вызвать усиление близорукости, со временем минус может начать прогрессировать», — предупредил Светлаков.