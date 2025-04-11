Министр здравоохранения Забелин посетил клиническую больницу Реутова

Вместе с главой городского округа Филиппом Науменко и главным врачом больницы Александром Алексеевым они навестили в палате пациента, бывшего сотрудника «НПО машиностроения», заслуженного испытателя космической техники, ветерана космонавтики России, 96-летнего Владимира Поляченко. В предверии Дня космонавтики ветерану вручили «Знак за заслуги перед городским округом Реутов» 1 степени.

Также министр познакомился с сотрудниками больницы, врачом-травматологом-ортопедом Романом Туркия, врачом-хирургом Искандером Рахмангуловым и заведующим операционным блоком, врачом-хирургом Дмитрием Бауткиным. Врачи начиная с августа прошлого года посетили не одну командировку для оказания медицинской помощи в Курской области. В теплой домашней атмосрефе за чашкой чая медики пообщались с министром. Рассказали Максиму Забелину про работу в Курской области.

«Мы принимаем участие в командировках в Курскую область. Считаем, это своим врачебным долгом. Да, это сложная работа. Но мы никогда не боялись трудностей. Никогда и мысли не было отказать от командировки. Работаем там сутки через сутки. Я выполняю от 7 до 12 операций в смену», — сказал Бауткин.

Визит министра был насыщен различными событиями. Так, Максим Забелин встретился со студентами «Подмосковного колледжа «Энергия». Студенты второго и третьего курсов колледжа проходят практику в Реутовской больнице. Ребята отметили, что им удобно проходить практику рядом с домом. После окончания колледжа они планируют остаться работать в Реутовской больнице. Также 18 студентов, проходящих практику в больнице, получают именную стипендию от главы городского округа. После знакомства с сотрудниками медицинского учреждения и практикантами гости направились в конференц-зал на конференцию «Цифровая трансформация сферы здравоохранения. Стратегия развития».

Филипп Науменко отметил, что в Реутове количестве взрослого прикрепленного населения более 70 тысяч человек, детского более 20 тысяч. Таким образом, система здравоохранения охватывает без малого все население городского округа.

«Процессы трансформации плотно вошли в нашу реальность. Сегодня важно быть готовым к технологическим прорывам в процессах здравоохранения. Предлагаю это обсудить сегодня на нашей встрече», — подчеркнул глава Реутова.

Во время конференции обсудили вопросы повышения эффективности медицины посредством внедрения инновационных технологий при анализе данных (возможности телемедицинских консультаций, применение искусственного интеллекта). В Реутовской клинической больнице в лучевой диагностике искусственный интеллект применяется с 2019 года. Врачам доступна платформа с сервисами искусственного интеллекта для быстрой интерпретации компьютерных томограмм, рентгенограмм, флюорограмм и маммограмм. Нейросети отмечают на медицинском изображении области возможных патологий цветовыми подсказками, а также автоматически делают измерения для постановки диагноза и составляют описания исследований. Это существенно ускоряет процесс диагностики и повышает ее точность.

Особое внимание уделили важности и удобству телемедицинских консультаций. Всего за 2024 год было проведено 21724 телемедицинских консультации. Главный врач Реутовской клинической больницы отметил, что телемедицинские консультации становятся все более популярными благодаря развитию технологий и удобству для пациентов. Также презентацию представили специалисты сбербанка. Они познакомили гостей с мультимедийным медицинским ассистентом GigaDoc и цифровой помощником врача AIDA. Обсудили и меры поддержки медицинского персонала. В 2024 году предоставлено жилье 6 сотрудникам здравоохранения 206 медработников получают ежемесячную региональную компенсацию за аренду жилья в размере 20 тысяч рублей. Трое медицинских работников дефицитных специальностей получили дополнительную муниципальную меру социальной поддержки в размере 200 тысяч рублей. Также администрация оказывает содействие в устройстве детей сотрудников в детские сады и школы.

Во время визита Максим Забелин посетил кабинет компьютерной томографии, где активно применяется искусственный интеллект при обследовании пациентов. А также

отделение анестезиологии и реанимации, где оценил возможности телемедицинских консультаций в амбулаторном звене.

„Мы провели рабочую встречу, оценили цифровые технологии. Обсудили расширение мер социальной поддержки для медицинских работников. Самое главное, что телемедицина находит широкое применение на практике. Видим позитивные результаты по ее использованию в первичном звене. Мы видим, как активно трансформируется система здравоохранения, становится лучше. Это оценивают жители и сотрудники медицинского учреждения. Все это поможет в дальнейшем менять систему здравоохранения, делать ее лучше. Впечатления от посещения Реутовской больницы хорошие. В первую очередь, от коллег, которые поддерживают все наши проекты по развитию медицины и новых технологий. Коллектив Реутовской больницы настроен на позитивные изменения и активно работает на благо жителей», — сказал Забелин.

Визит в Реутовскую больницу состоялся в ходе знакомства министра с системой здравоохранения Подмосковья.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.