Министр здравоохранения Подмосковья посетил детскую клиническую травматологическую больницу

Заместитель председателя правительства и министр здравоохранения Московской области Максим Забелин посетил Московскую областную детскую клиническую травматологи-ортопедическую больницу с рабочим визитом в минувшую субботу, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В ходе визита Максим Забелин осмотрел территорию больницы и заслушал доклад главного врача Александра Григорьева о достижениях учреждения.

Затем министр посетил стационар, где ознакомился с современным медицинским оборудованием, пообщался с сотрудниками и пациентами.

Александр Григорьев отметил, что многие студенты, работая в больнице медбратьями и медсестрами во время учебы, выбирают специальность «травматология и ортопедия» и возвращаются в учреждение для прохождения ординатуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.