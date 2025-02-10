Министр здравоохранения Подмосковья осмотрел новую Елизаветинскую больницу в Сергиевом Посаде

В рамках рабочего визита министр здравоохранения Московской области Максим Забелин посетил новый больничный комплекс в Хотьково. Он называется «Елизаветинской больницей», сообщила пресс-служба администрации городского округа Сергиев Посад.

Краеведческое сообщество города дала такое название в память об Елизавете Григорьевне Мамонтовой — основательницы и попечительницы первой больницы в Хотькове, супруги известнейшего мецената Саввы Ивановича Мамонтова.

В поликлинике Елизаветинской больницы министра встречали главврач комплекса Андрей Саакян, представители Общественного совета города.

Пока в Елизаветинской больнице работает только поликлиника. Впереди — открытие диагностического отделения и стационара.

Главный врач Сергиево-Посадской больницы Олег Дмитриев и глава минздрава Максим Забелин обсудили возможность размещения на базе Елизаветинской больницы планового неврологического отделения № 2, которое в данный момент находится на территории стационара в Сергиевом Посаде. Это было бы очень рационально, учитывая, что именно на базе Хотьковской больницы будет работать отделение реабилитации для людей, переживших сосудистые катастрофы.

В новой больнице в Хотьково предусмотрено «тяжёлое» медицинское оборудование, в том числе аппарат компьютерной томографии, современные рентген-установки и аппараты УЗИ экспертного класса.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.