Микробы и гельминты: что провоцирует осеннюю аллергию у россиян

Одна из основных угроз для аллергиков — пыльца трав, таких как амброзия и полынь, которые продолжают цвести до конца октября, особенно в южных регионах

Также распространены грибковые аллергены, такие как споры аспергилла, кладоспориума и альтернарии, которые активно размножаются на опадающих листьях во влажной среде. Эти микроскопические грибы могут вызывать значительное ухудшение состояния у людей с повышенной чувствительностью.

Еще одной причиной осенних аллергий могут стать микробы, присутствующие в организме в хронической форме, такие как стафилококк и стрептококк. Они могут провоцировать аллергическую реакцию в виде микробной аллергии. Помимо этого, аллергическую реакцию могут спровоцировать гельминты, которые могут проникнуть в организм летом, например, во время отдыха или дачного сезона, но проявить себя лишь осенью.

«Симптомы осенней аллергии включают заложенность носа, выделения из носа, слезоточивость, зуд в глазах и носу, а также возможный кашель или кожные высыпания. В отличие от простуды или вирусных инфекций, при аллергии температура обычно отсутствует, хотя при микробной или гельминтной аллергии она все же может появиться. Однако часто бывает трудно отличить аллергию от респираторных заболеваний, поэтому лучше всего провести диагностическое обследование методом ПЦР на респираторные инфекции, чтобы выявить причину симптомов», — рассказала Сережина.

Чтобы предотвратить обострение осенней аллергии, необходимо придерживаться некоторых правил. Важно минимизировать контакт с аллергенами — например, избегать мест с цветущими растениями или высокой влажностью. Регулярное проведение влажной уборки в доме также помогает уменьшить воздействие аллергенов, таких как пыльца или споры грибков. При этом натуральные средства, которые могли бы полностью заменить медикаменты, отсутствуют, поэтому важно обращаться к врачу для назначения правильного лечения.

«Иммунная система во время аллергии не нуждается в поддержке в привычном смысле, поскольку аллергия — это уже реакция иммунной системы на раздражитель. Задача заключается в том, чтобы снизить нагрузку на организм и избегать контакта с потенциальными аллергенами. В некоторых случаях может помочь смена климата: переезд или поездка в регионы с более сухим или прохладным климатом, где активность аллергенов значительно ниже. Также уменьшить проявление аллергии поможет заблаговременная АСИТ-терапия, которая проводится по результатам исследования аллергопаспорта», — резюмировала врач.