Метр кишки в мошонке: гигантская грыжа в паху едва не убила жителя Подмосковья

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В Зарайске врачи спасли мужчину с опасной паховой грыжей

В подмосковном Зарайске врачи спасли жизнь 43-летнему мужчине, который поступил в больницу с паховой грыжей. Недуг беспокоил гражданина четыре года, однако он оттягивал поход к медикам, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

После диагностики стало ясно, что у мужчины есть ущемление крупной пахово-мошоночной грыжи. Медики выяснили, что в мошонку пациента провалился примерно 1 метр тонкой кишки.

По итогу врачи решили проводить операцию.

«В ходе хирургического вмешательства мы восстановили анатомическое расположение органов. Чтобы предотвратить рецидив грыжи, выполнили пластику стенки живота с использованием сетчатого импланта», — рассказал заведующий хирургическим отделением Зарайской больницы Павел Комаров.

Завотделением отметил, что обратись мужчина в медучреждение немногим позже, то он мог бы лишиться части кишечника из-за его некроза.

Сейчас житель Московской области уже выписан домой. Он проходит амбулаторное наблюдение у хирурга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.