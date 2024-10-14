Метр кишки в мошонке: гигантская грыжа в паху едва не убила жителя Подмосковья
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В подмосковном Зарайске врачи спасли жизнь 43-летнему мужчине, который поступил в больницу с паховой грыжей. Недуг беспокоил гражданина четыре года, однако он оттягивал поход к медикам, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
После диагностики стало ясно, что у мужчины есть ущемление крупной пахово-мошоночной грыжи. Медики выяснили, что в мошонку пациента провалился примерно 1 метр тонкой кишки.
По итогу врачи решили проводить операцию.
«В ходе хирургического вмешательства мы восстановили анатомическое расположение органов. Чтобы предотвратить рецидив грыжи, выполнили пластику стенки живота с использованием сетчатого импланта», — рассказал заведующий хирургическим отделением Зарайской больницы Павел Комаров.
Завотделением отметил, что обратись мужчина в медучреждение немногим позже, то он мог бы лишиться части кишечника из-за его некроза.
Сейчас житель Московской области уже выписан домой. Он проходит амбулаторное наблюдение у хирурга.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.
«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.