Мелисса и мята: диетолог рассказала о помогающих успокоиться напитках

Диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова заявила, что отвары мяты, ромашки, мелиссы или лаванды помогут в стрессовой ситуации немного успокоиться и сосредоточиться на главном, сообщает «Вечерняя Москва».

«Подойдут различные напитки, не содержащие кофеин», — сказала доктор.

При этом достичь полного спокойствия будет трудно, но немного улучшить ситуацию при помощи таких чаев или сборов можно. Их можно найти в аптеках, на рынках или в крупных супермаркетах.

В стадии истерики можно выпить стакан холодной воды: на уровне психологии она поможет отвлечься, а соответствующая реакция сосудов распределит кровоток, и человек успокоится.

Ранее психотерапевт объяснила, почему вредно пользоваться телефоном перед сном. По ее словам, гаджеты следует убирать как минимум за час до отправления в кровать: это позволяет снизить уровень стресса и повысить продуктивность.