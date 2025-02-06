Психотерапевт рассказала, почему вредно пользоваться телефоном перед сном

Для минимизации негативного влияния гаджетов рекомендуется избегать использования телефона за час до сна. Кроме того, цифровой детокс может существенно снизить уровень стресса и повысить продуктивность, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Смартфоны мешают качественному сну по нескольким причинам: излучение голубого света от экранов подавляет выработку мелатонина, что нарушает сон и его циклы. Для минимизации негативного эффекта рекомендуется избегать использования телефона за час до сна, включать режим „не беспокоить“, а также использовать специальные приложения или настройки, которые уменьшают яркость и фильтруют синий свет», — сказала Крашкина.

Она также добавила, что цифровой детокс может существенно снизить уровень стресса и повысить продуктивность. Избавление от постоянного отвлечения помогает улучшить концентрацию и психоэмоциональное состояние.

«Чтобы безболезненно сократить время, проведенное в телефоне, можно установить ограничения по времени для отдельных приложений, проводить больше времени на свежем воздухе и заниматься активностями, которые приносят радость и расслабление», — рассказала психотерапевт.

Крашкина отметила, что, если человек хочет сократить время использования телефона, но регулярно срывается, полезно разработать четкий план действий.

«Можно начать с установки ограничения по времени или использования специальных приложений, которые помогают отслеживать активность. Также стоит внедрить привычки, заменяющие телефон, например, читать книги или заниматься спортом. Важно не быть слишком строгим к себе, а шаг за шагом увеличивать количество времени, проведенного без устройства. Это поможет создать новый опыт и привычку», — заключила специалист.

6 февраля отмечается День отказа от мобильного телефона. Сторонники проведения этого дня отмечают такие минусы постоянного использования телефона, как зависимость и проблемы в построении коммуникации.