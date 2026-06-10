Медучреждения Подмосковья изменят график работы на День России

Медицинские учреждения Московской области будут работать по измененному графику в период празднования Дня России с 12 по 14 июня. Поликлиники организуют плановый прием и работу кабинетов неотложной помощи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Взрослые, детские и стоматологические поликлиники, а также женские консультации 13 июня будут вести плановый прием пациентов с 09:00 до 15:00.

Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках 12, 13 и 14 июня будут работать с 08:00 до 18:00. Обслуживание вызовов на дому организуют с 08:00 до 20:00. Скорая медицинская помощь и стационарные отделения больниц продолжат работу круглосуточно без изменений.

«В праздничные дни важно обеспечить доступность медицинской помощи для жителей региона. Поэтому 12, 13 и 14 июня в поликлиниках будут работать кабинеты неотложной помощи с 08:00 до 18:00, также с 08:00 до 20:00 будет осуществляться обслуживание вызовов на дому. Скорая медицинская помощь и стационарные отделения больниц продолжат работать в круглосуточном режиме без изменений», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Кроме того, 12 и 14 июня в стоматологических поликлиниках прием будут вести дежурные врачи с 09:00 до 14:00. Записаться к специалисту можно через чат-бот Денис в мессенджере «МАХ» https://max.ru/eregistratura_mo_bot, региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/, по телефону 122 или в приложении «Добродел Здоровье». При состоянии, угрожающем жизни и здоровью, необходимо вызвать скорую помощь по телефону 112.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.