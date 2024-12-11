Медучреждения Дмитровского округа получили свыше 50 единиц оборудования в 2024 г

В Дмитровском округе подвели итоги года в сфере здравоохранения. Практически завершен ремонт взрослой поликлиники в Дмитрове: заменены инженерные коммуникации; проведена перепланировка для создания просторных, уютных и современных кабинетов и зон ожидания; проведены ремонты под установку нового тяжелого оборудования, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проведен ремонт и в пристройке к взрослой поликлинике. Здесь разместится отделение реабилитации с кабинетами ЛФК, массажа, физиотерапии и бассейном, в том числе и для маленьких пациентов.

В терапевтическом корпусе Яхромского отделения проводится ремонт входной группы и санузлов для маломобильных граждан, формируется зал лечебной физкультуры, оборудование для которого уже закуплено.

В рамках программы «Здравоохранение Подмосковья» отремонтированы 2 ФАПа в Княжево и Бунятино: с заменой коммуникаций, мебели и оборудования, формированием входной группы с учетом маломобильных групп граждан.

По этой программе также проведен переход на цифровое оборудование в 5 поликлинических отделениях: Яхромском, Деденевском, Некрасовском, Синьковском и Рогачевском.

Дмитровская подстанция скорой медицинской помощи получила 3 новых автомобиля «ГАЗель», укомплектованных современным оборудованием.

«В этом году благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева наши учреждения здравоохранения получили более 50 единиц нового медоборудования, в том числе цифровые маммограф, флюорограф, рентген-аппарат. В 2025 году планируется строительство нового ФАПа в пос. Буденновец и ремонт хирургического корпуса Дмитровской больницы», — прокомментировал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.