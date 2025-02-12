Медучреждения Богородского округа перешли на цифровой формат работы

В сфере здравоохранения Богородского округа произошло важное и значимое событие — открытие рентген-кабинета в Стационаре № 4 ГБУЗ МО «Ногинская Больница». Кабинет оборудован тремя рабочими местами для медперсонала, а также новым, современным оборудованием, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Помимо этого, на очереди открытие еще одного кабинета — в городской больнице г. Электроугли. В этом году в данном медучреждении также будет полностью заменено медицинское оборудование.

Данная работа ведется в рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Здравоохранение Подмосковья».

Как отметил заместитель главы администрации Богородского округа Олег Шойко, в Богородском округе всё медицинское оборудование полностью переведено «на цифру».

— Информация хранится на серверах. Это позволяет врачам в режиме реального времени оценить состояние пациента, или, в случае необходимости, провести консилиум со специалистами из других медучреждений для установки более точного диагноза, — отметил Олег Шойко.

Главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц рассказал, что рентген-аппарат будет делать порядка 60 исследований в сутки. Оборудование позволяет проводить все современные виды рентгенологических исследований — традиционную рентгенографию, рентгеноскопию. Все изображения оцифровываются. Медкабинет соединен с центральным архивом медицинских изображений. Данные всех исследований автоматически отправляются туда и хранятся в архиве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.