Медсестра из Солнечногорска получила сертификат по «Социальной ипотеке»

С радостным событием поздравил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

«Вот уже 13 лет она делает уколы, берет кровь и ставит прививки. А после смены возвращается домой к двум детям. Теперь у семьи Татьяны появилась возможность купить свою квартиру. Создавать комфортные условия для тех, кто нас лечит, — это важно и правильно. Огромное спасибо тем, кто каждый день заботится о нашем здоровье», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

По программе правительство региона оплачивает 50% стоимости жилья в виде первоначального взноса и в течение 10 лет ежемесячно выплачивает компенсацию суммы основного долга. Получатели «Социальной ипотеки» оплачивают только проценты по кредиту.

«Я люблю свою работу, для меня помощь людям — это призвание. Очень благодарна нашей заведующей Светлане Александровне, которая предложила принять участие в программе», — поделилась процедурная медсестра Центральной поликлиники Солнечногорской больницы Татьяна Васильева.

В 2025 году свидетельство на покупку жилья в регионе получит 161 медицинский специалист. «Социальная ипотека» действует в Подмосковье с 2016 года.

Медработники могут также рассчитывать и на другие меры поддержки: компенсацию аренды жилья, проезда до работы и дома, бесплатные земельные участки, единоразовые денежные выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.