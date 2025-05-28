Медсестра из Мытищ купила квартиру по «Соципотеке»

Медсестра из городского округа Мытищи благодаря программе «Социальная ипотека» решила жилищный вопрос. Двухкомнатную квартиру она купила в центре города, сообщили в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.

Наталья Шевченко работает в детской поликлинике ГБУЗ МО «Мытищинская областная клиническая больница». Ее общий стаж в медицине составляет 28 лет. По словам обладательницы сертификата, она всегда хотела помогать людям.

«Работа с детьми — это интересно, ведь мы ведем малышей с самого рождения. Мои юные пациенты, которые приходили на прием в первые годы моей работы в этой детской поликлинике уже пошли в школу. Я помню, как они родились, как я ходила к ним на патронаж, а сейчас они уже такие большие», — отметила медик.

О «Социальной ипотеке» Наталья узнала от старшей медсестры и решила воспользоваться программой. Из съемной квартиры она с семьей уже переехала в собственную «двушку».

«Я живу с мужем и сыном. Наша квартира находится в центре города, возле парка, рядом магазины и до работы недалеко. Мы купили жилье на вторичном рынке. Немного освежили, сделали косметический ремонт и переехали. Мы снимали квартиру в этом же районе, здесь все удобно, все рядом», — рассказала Наталья.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.