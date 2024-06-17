Медработников Дубненской больницы наградили в честь профессионального праздника

В преддверии Дня медицинского работника 13 июня в ДК «Октябрь» в Дубне состоялась торжественная церемония награждения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

За многолетний труд, высокий профессионализм и успехи в деле оказания медицинской помощи людям, Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Московской области» присвоено врачу-хирургу Дубненской больницы Игорю Решетникову. Награду вручил депутат Московской областной думы Александр Орлов.

Слова благодарности за работу, теплые поздравления и пожелания в адрес медиков сказал глава Дубны Максим Тихомиров, вручив Грамоты и Благодарственные письма: фельдшеру-лаборанту клинико-диагностического отделения Маргарите Коршуновой. Медицинским сестрам травматологического, гинекологического, онкологического, детского отделений и централизованной стерилизационной: Анастасии Соловьевой, Людмиле Трифановой, Маргарите Панфиловой, Екатерине Талыгиной, Юлии Суходольской. Санитарке приемного отделения Руссу Людмиле. Оператору кабинета медицинской статистики Светлане Соколовой.

Всему коллективу городской больницы Максим Андреевич вручил почетную грамоту Министерства обороны РФ за оказание гуманитарной помощи в зоне проведения СВО. По случаю праздника работники культуры и творческие коллективы города подарили свои выступления, художественные номера, песни и танцы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.