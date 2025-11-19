Медицинские учреждения Балашихи получили три награды премии «Золотой Колибри»

Московский областной перинатальный центр и Балашихинский родильный дом были отмечены на XI церемонии вручения премии «Золотой Колибри». Учреждения получили награды в номинациях «Чудо-спасатели», «Спасибо, медицинская сестра!» и «В союзе слова и добра». Премию вручает благотворительный фонд «Право на чудо», который поддерживает семьи с проблемами преждевременных родов.

От перинатального центра награды получили неонатальные отделения и медсестра Василиса Трушкина, работающая в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей. В Балашихинском родильном доме заведующий отделением Денис Аксенов стал победителем за информационную поддержку и освещение деятельности фонда.

«Эта награда – не просто победа в конкурсе. Это сотни бессонных ночей, десятки спасенных маленьких жизней и бесконечная вера в каждого малыша. Самая большая награда – видеть их улыбки и знать, что мы подарили им шанс. Огромное спасибо всем, кто с нами в этом важном деле! Отдельная благодарность моей неонатальной команде – вы лучшие!», – отметила заместитель главного врача по педиатрической помощи МОПЦ, главный внештатный неонатолог Подмосковья Анастасия Петрова.

Международный день недоношенного ребенка отмечается 17 ноября для повышения осведомленности о преждевременных родах. Московский областной перинатальный центр оснащен современным оборудованием, позволяющим спасать детей с экстремально низкой массой тела. Здесь также работает единственное в регионе отделение грудного вскармливания с индивидуальным банком грудного молока, что особенно важно для недоношенных детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.