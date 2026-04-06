Медики в РФ смогли стабилизировать состояние отца Сырского и вернуть ему речь

В последнее время пенсионер говорил только невнятные фразы, также он почти не узнавал родных. Однако российские врачи сотворили чудо и смогли вернуть мужчине ясное сознание и осознанную речь, хотя шансов у него практически почти не было.

Недавно Сырскому разрешили часовые прогулки, но только по охраняемой территории клиники. Пенсионер уже давно не встает, поэтому на прогулки его на коляске возит 84-летняя жена, которая укрывает его от ветра и дает перекусы.

У отца главкома ВСУ подтверждены болезни Паркинсона и Альцгеймера, доброкачественное образование в мозге, а еще диагностирована астма. В отечественных клиниках он лечится уже год.

Александр Сырский обходными путями добился переведения отца на лечение в РФ. На это он потратил почти 12 млн рублей. У пенсионеров, которые живут во Владимире, таких денег не было. Родители до болезни отца с сыном не общались, так как у них были разные позиции по СВО. Мать и отец Сырского — патриоты России, участники акции «Бессмертный полк».

