Медики НИКИ детства Подмосковья стали лучшими по профессии в России

В номинации «Лучший лаборант» победила медицинский лабораторный техник клинико-диагностической лаборатории Института Татьяна Ненюкова. А в номинации «Лучший фармацевт» победу одержала старший фармацевт Юлия Дубская. На конкурс необходимо было представить презентацию о своей работе, характеристику от руководства, отзывы, грамоты, а также отчет о профессиональной деятельности.

«Каждый день я с удовольствием иду на работу. Мой стаж в профессии почти 11 лет. Задача фармацевта в лечебном учреждении не только обеспечить отделения нужными лекарствами, но и проинформировать докторов обо всех доступных новинках фармпрепаратов, дать возможность сравнить аналоги. Затем на основе запросов от врачей, я формирую заявки на препараты», — рассказала о своей работе Юлия Дубская.

Кроме того, в обязанности старшего фармацевта Института детства входит приемка всех поступивших лекарственных препаратов, распределение их по фармгруппам. Также Юлия Дубская занимается отпуском лекарственных препаратов, расходных материалов старшим медсестрам в отделения Многопрофильного стационара в соответствии с нуждами. Победители получили денежные призы и дипломы лауреатов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.