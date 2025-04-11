Медики из Волоколамска отправились в Курск для помощи коллегам

Бригада Волоколамской подстанции скорой помощи снова отправилась в командировку в Курск. На этот раз на помощь коллегам выехали фельдшер Денис Овсянников, фельдшер Артем Чекулаев и водитель Алексей Крюков. Когда предложили поехать в приграничную зону, все согласились без колебаний. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Когда мы узнали, что планируется еще одна командировка в Курск, то согласились ежесекундно. Конечно, близкие переживают и не очень позитивно отреагировали на такую новость, но все же приняли наш выбор. Самое главное для нас — помочь как можно большему числу людей», — говорит Артем Чекулаев.

Предыдущая бригада волоколамских медиков выехала в Курск в конце февраля, с честью выполнила все задания и уже вернулась домой. Теперь — новая отправка.

Ребят проводил первый заместитель главы Волоколамского округа Сергей Шорников. Он передал медикам продукты, термосы и сувениры с символикой Волоколамска, которые будут напоминать о доме. Пожелал легкой дороги, выполнить поставленные задачи и поскорее вернуться домой.

Бригада скорой помощи отправились в путь на новом спецавтомобиле, который поступил на Волоколамскую подстанцию прошлой осенью по программе Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Этот автомобиль оснащен всем необходимым оборудованием для спасения жизней и экстренной помощи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.